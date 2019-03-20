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Синоптик розповіла про погоду в Україні в найближчі дні

Новини » Суспільство    20.03.2019 - 12:25
Синоптик розповіла про погоду в Україні в найближчі дні
Фото: погода в Україні 21 березня буде сонячної (flickr.com/ebrd)

В Україні завтра буде сонячно і без опадів

Погода в Україні у четвер, 21 березня, в день весняного рівнодення буде сонячною і без опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталю Діденко у Facebook.

Як повідомляє синоптик, завтра по всій Україні очікується сонячна погода без опадів. Протягом дня прогнозується температура від +7 до +12 градусів тепла, а на півдні країни - до +14 градусів. Крім того, на 21 березня прогнозується сильний північно-західний вітер.

У столиці четвер очікується сухим. Вночі температура повітря складе від 0 до +2 градусів, а вдень прогріється до +7 +9 градусів.

Потепління, як зазначила синоптик, прийде в Україну 22-23 березня, але з середини наступного тижня варто очікувати похолодання.

Синоптик розповіла про погоду в Україні в найближчі дні

Нагадаємо, раніше кліматологи передбачили яку погоду варто очікувати в день президентських виборів, які пройдуть 31 березня.

Також РБК-Україна повідомляло, що кліматичні зміни призвели до того, що літо в Україні стане значно коротшим. Тепер літо буде починатися з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня.

Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +14 У Києві до кінця дня збережуться сильні пориви вітру
Новини України ГідрометцентрКиїв
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