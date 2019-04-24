Порошенко задекларував понад 1,7 млн гривень компенсації від ВВС

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

ВВС виплатила Порошенку перший транш компенсації за некоректний матеріал

Президент України Петро Порошенко задекларував 1 млн 752 тис. 392 гривень відшкодування моральної шкоди від британської телерадіомовної корпорації ВВС. Про це він зазначив у своїй декларації.

Раніше Порошенко заявив, що ВВС виплатила йому перший транш компенсації за некоректний матеріал. У матеріалі, який був опублікований в травні 2018 року, говорилося, що адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коен отримав мінімум 400 тис. доларів за організацію зустрічі в Білому домі Трампа і Порошенка.

Джерела в Києві розповіли ВВС, що гроші були заплачені посередниками, нібито діють в інтересах Порошенка, хоча сам Коен при цьому не був зареєстрований як лобіст згідно з американським законодавством.

Після виходу статті в Адміністрації президента України назвали викладену в ній інформацію брехнею і наклепом. Зокрема, в АП заявили, що подібна дезінформація є частиною кампанії з дискредитації українсько-американських відносин.

Порошенко в березні 2019 року подав в суд на BBC. За результатами судового засідання телерадіокомпанія 28 березня принесла вибачення і погодилася відшкодувати збитки Порошенку.

Відзначимо, що матеріал видалено з сайту ВВС.

Нагадаємо, Порошенко задекларував ще майже 3 млн гривень доходів у вигляді дивідендів і відсотків по вкладах.