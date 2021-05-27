Блокував бійців у Криму та схиляв до зради: оголошено підозру раднику Шойгу

Українська прокуратура оголосила підозру Олександру Галкіну - раднику міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Йому інкримінують блокування українських військових під час окупації Криму і схиляння їх до державної зради.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

У релізі Офісу генпрокурора йдеться, що раднику Шойгу повідомили про підозру у вчиненні дій з метою зміни меж території України, підбурюванні до державної зради та пособництві у веденні агресивної війни.

За даними слідства, в лютому-березні 2014 він командував Південним військовим округом ЗС Росії і організував блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти ВМС України. Це був один з найбільш боєздатних військових підрозділів.

Крім того, погрожуючи застосуванням зброї, він підбурював українських офіцерів і управління берегової і територіальної оборони до зради і переходу на бік Росії.

Як повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов в Twitter, документи про підозру і виклик на допит вже готові відправити в Росію.