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Блокував бійців у Криму та схиляв до зради: оголошено підозру раднику Шойгу

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Києва, Четвер 27 травня 2021 14:23
Блокував бійців у Криму та схиляв до зради: оголошено підозру раднику Шойгу Фото: російський офіцер Олександр Галкін (livejournal com by Alexandr Kharlanov)
Автор: РБК-Україна

Українська прокуратура оголосила підозру Олександру Галкіну - раднику міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Йому інкримінують блокування українських військових під час окупації Криму і схиляння їх до державної зради.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

У релізі Офісу генпрокурора йдеться, що раднику Шойгу повідомили про підозру у вчиненні дій з метою зміни меж території України, підбурюванні до державної зради та пособництві у веденні агресивної війни.

За даними слідства, в лютому-березні 2014 він командував Південним військовим округом ЗС Росії і організував блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти ВМС України. Це був один з найбільш боєздатних військових підрозділів.

Крім того, погрожуючи застосуванням зброї, він підбурював українських офіцерів і управління берегової і територіальної оборони до зради і переходу на бік Росії.

Як повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов в Twitter, документи про підозру і виклик на допит вже готові відправити в Росію.

Нагадаємо, раніше СБУ завершила розслідування справи командира 41-ї бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Росії Олександра Толмачова. Його підозрюють у блокаді українських кораблів на початку окупації Криму і заочно судитимуть в Україні.

До цього екс-командиру загону морської охорони оголосили підозру в здачі військової частини в Криму.

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