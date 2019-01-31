В Україні завершується реєстрація на добровільну сертифікацію вчителів

Протягом доби ще зареєструватися може 38 вчителів з 7 областей

На сайте Украинского центра оценивания качества образования 1 февраля в 18.00 завершится регистрация на добровольную сертификацию учителей. Для участия в сертификации уже зарегистрировалось 962 педагоги, сообщает РБК-Украина со ссылкой официальный сайт УЦОКО.

Как сообщается, в течение суток еще может зарегистрироваться только 38 учителей из 7 областей: 6 педагогов из Донецкой области, 11 - из Ивано-Франковской, 6 - с Кировоградской, 3 - с Николаевской, 2 - из Одесской, 5 - с Полтавской и 4 - из Черкасской области.

"В 2019 году в сертификации сможет принять участие 1 тысяча из почти полумиллиона сегодня работающих педагогов. Более того, в этом году в ней принимают участие только учителя начальной школы. Сейчас педагоги из 17 областей и города Киева уже исчерпали свои квоты, при этом уже сейчас мы имеем зарегистрированных участников из всех областей Украины", - говорится в сообщении.

27 декабря РБК-Украина писало о запуске пилотного проекта сертификации учителей, в котором смогут принять участие педагоги начальных классов.

Единственное обязательное требование к кандидатам на участие - стаж работы не менее 2 лет. Регистрация на сертификацию начнется на сайте Украинского центра оценивания качества образования 15 января и завершится 1 февраля 2019 года.

Ранее РБК-Украина в материале "Без оценок и красных чернил: как в Украине реализуется реформа начальной школы" писало, что Кабинет министров утвердил в конце февраля новый Государственный стандарт начального образования, который кардинально меняет систему начальной школы.