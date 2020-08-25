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В Україні 1 658 нових випадків коронавіруса

Київ, Вівторок 25 серпня 2020 08:45
В Україні 1 658 нових випадків коронавіруса
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні вже 108 тисяч випадків коронавіруса

Станом на 25 серпня в Україні виявили невеликий спад кількості нових випадків коронавірусу, за вчора інфікувались 1658 людей. Найбільше випадків в Чернівецькій, Івано-Франківській, Харківській, Львівській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

В Україні вже 108 415 підтверджених випадків коронавіруса. Також 2 318 смертельних випадків, зокрема 25 за минулу добу. Разом з тим, 52 870 одужавших, зокрема 346 за минулу добу.

Найбільш зараженими регіонами є Львівська область, місто Київ, Чернівецька, Рівненська, Івано-Франківська, Харківська, Закарпатська області.

Коронавірус в Києві

За добу в Києві заразились ще 130 людей. Всього у місті 12 153 випадків COVID-19.

Нагадаємо, 24 серпня набрало чинності нове зонування адаптивного карантину в Україні.

Зазначимо, в Україні виявили понад 100 тисяч випадків коронавірусу.

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