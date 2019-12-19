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В Україні запрацювала відеофіксація іспиту на право керування авто

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 20:58
В Україні запрацювала відеофіксація іспиту на право керування авто
Фото: відеофіксація (mvs.gov.ua)

Відеофіксація з'явиться в екзаменаційному авто в кожному регіоні країни вже з 24 грудня

В Україні запрацювала відеофіксація практичного іспиту на право керування авто, тобто перебіг екзамену почнуть фіксувати за допомогою технічних засобів контролю, що встановлюватимуться в кожному екзаменаційному авто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства внутрішніх справ України (МВС).

Передбачається, що відеофіксація з'явиться в екзаменаційному авто в кожному регіоні країни вже з 24 грудня.

"Навчальні автомобілі будуть оснащені камерами, які фіксуватимуть дії кандидата у водії на дорозі та ситуацію в салоні. Загалом функціонуватимуть 440 мобільних приладів", - йдеться у повідомленні.

Також нововведення допоможе зменшити корупційну складову, уникнути можливих суперечностей під час складення іспиту та виявити здійснене правопорушення. Якщо будуть суперечностості, то кандидат у водії матиме можливість оскаржити результати іспиту.

"На період тестового режиму строк зберігання вивантаженої інформації з відеореєстратору становитиме 10 діб. В цей час кандидат у водії матиме право відмовитися від фіксації процесу складення практичного іспиту. Обовязковою фіксація іспитів стане з 2020 року, а відмова кандидата у водії від відеофіксації іспиту стане підставою для його недопуску до складення практики. Також збільшиться строк зберігання відео", - повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо, ще у березні повідомлялося, що до кінця року на українських дорогах почне працювати система автоматичної відеофіксації порушень ПДР.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні 2018 року екс-глава Нацполіції Сергій Князев заявляв, що фото - і відеофіксація правопорушень на дорогах запрацює у повному обсязі у першій половині 2019 року.

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