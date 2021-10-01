В Україні запрацювала автоматична фіксація перевантажених фур: виявлені перші порушники

В Україні з 1 жовтня запрацювала автоматична фіксація перевантажених фур. Система вже виявила перших порушників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.
"Сьогодні, 1 жовтня, розпочала роботу автоматична фіксація порушення габаритно-вагового контролю (ГВК) за допомогою майданчиків зважування-в-русі (WiM)", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що перший автоматичний штраф за перевантаження виявився максимальним. Вантажівка рухалася з перевищенням на 39% допустимого навантаження на осі.
"Зараз система збирає дані про рух автомобілів більш ніж на 50 майданчиках по всій країні, тому сховатися не вийде", - попередили в Міністерстві.
Серед інших нововведень у Мінінфраструктури виділили:
Нагадаємо, в кінці червня Верховна рада прийняла закон про збільшення штрафів за відмову від ГВК. Документ передбачає штраф у розмірі 51 тисячі гривень.
Також, згідно із законом, порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових автомобілів по дорогах загального користування тягне за собою штраф у розмірі:
Підставою для звільнення від такої відповідальності є наявність дозволу на проїзд дорогами транспорту, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.
Відзначимо, тільки в 2021 році за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"в Україні буде оновлено 6,5 тис. км доріг.