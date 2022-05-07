RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні запрацює одночасне оформлення закордонного та внутрішнього паспорта, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (facebook com AcademyDTEK)
Автор: РБК-Україна

Українці зможуть одночасно оформити закордонний паспорт та паспорт громадянина України. Кабмін затвердив відповідний експериментальний проект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

“На засіданні уряду затвердили експериментальний проект, який дозволить українцям оформити закордонний та внутрішній паспорт одночасно. Це дозволить мінімізувати витрати часу на отримання чи поновлення документів”, - розповів чиновник.

Проведення експерименту пропонується встановити протягом двох років.

Нагадаємо, що також під час цього ж засідання Кабінет Міністрів додатково направив 359 млн грн на закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння військової техніки для потреб Збройних сил України. Рішення ухвалено 7 травня 2022 року.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниУкраїнаДенис Шмигаль