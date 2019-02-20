В Україні запустять держреєстру вакансій

Кабмін затвердив план реалізації Стратегії подолання бідності

Кабинет министров Украины утвердил план на 2019 год по реализации Стратегии преодоления бедности, который в том числе предусматривает запуск государственного реестра вакансий со свободным онлайн-доступом. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, предполагается, что в течение года запустят общегосударственный реестр вакансий со свободным онлайн-доступом. Кроме того, предусматриваются меры, направленные на:

улучшение рыночной среды, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства;

повышение способности территориальных общин, учет потребностей регионов, недопущение региональных диспропорций в доступе населения к социальным услугам независимо от места проживания, минимизацию рисков социального отчуждения сельского населения, расширение полномочий органов местного самоуправления по развитию предоставления услуг на уровне общины;

расширение доступа к продуктивной занятости и рост доходов населения от занятости;

улучшение состояния здоровья населения и его отдельных групп, создание предпосылок для укрепления и сохранения здоровья населения.

Фото: план мероприятий по стратегии преодоления бедности

Напомним, ранее сообщалось, что в январе 2019 года в Украине официально зарегистрировано 364,3 тыс. безработных, что на 22,6 тыс. больше, чем в декабре 2018.

Отметим, на начало 2019 года максимальный размер пособия по безработице в Украине составляет 7,7 тыс. гривен.