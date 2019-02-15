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Кількість офіційних безробітних зросла на початку року

Новини » Економіка    15.02.2019 - 15:20
Кількість офіційних безробітних зросла на початку року
Ілюстративне фото (УНІАН)

Безробітних побільшало на 20 тисяч

У січні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 364,3 тисяч безробітних, що на 22,6 тисяч більше, ніж у грудні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, кількість вакансій склала 67,8 тисяч (у грудні 58,4 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 5,0 (у грудні - 6,0).

Як повідомляло РБК-Україна, в грудні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 341,7 тисяч безробітних, що на 40,7 тисяч більше, ніж у листопаді.

Відзначимо, на початок 2019 року максимальний розмір допомоги по безробіттю в Україні становить 7,7 тис. грн. Розмір допомоги залежить від зарплати на останньому місці роботи та загального стажу.

Нагадаємо, що за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн осіб.

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