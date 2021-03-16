В Україні запустять е-споживач: громадяни зможуть поскаржитися на товари та послуги

У Держпродспоживслужбі анонсували запуск проекту е-споживач. У відомстві підкреслюють, що захист прав споживачів - пріоритетний напрямок роботи служби.

"Незабаром планується запуск проекту е-споживач, який дасть можливість українцям подавати скарги онлайн лише за декілька кліків. Крім того, проектом передбачається створення відповідної служби підтримки споживачів", - сказано у повідомленні.

Зараз до відомства можна звернутися за цілодобовими телефонами: (044)-364-77-80; 050-230-04-28.

"У 2020 році до Держпродспоживслужби надійшло понад 20,9 тисячі пропозицій, звернень, скарг та заяв із питань захисту споживачів. Минулого року українцям повернули 10,2 млн грн за неякісні товари та надані послуги", - інформує служба.