В Україні запустять е-споживач: громадяни зможуть поскаржитися на товари та послуги
У Держпродспоживслужбі анонсували запуск проекту е-споживач. У відомстві підкреслюють, що захист прав споживачів - пріоритетний напрямок роботи служби.
"Незабаром планується запуск проекту е-споживач, який дасть можливість українцям подавати скарги онлайн лише за декілька кліків. Крім того, проектом передбачається створення відповідної служби підтримки споживачів", - сказано у повідомленні.
Зараз до відомства можна звернутися за цілодобовими телефонами: (044)-364-77-80; 050-230-04-28.
"У 2020 році до Держпродспоживслужби надійшло понад 20,9 тисячі пропозицій, звернень, скарг та заяв із питань захисту споживачів. Минулого року українцям повернули 10,2 млн грн за неякісні товари та надані послуги", - інформує служба.
Нагадаємо, у жовтні 2020 року стало відомо, що у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів готуються чотири масштабні проекти з цифровізації. Зокрема, йшлося і про розробку онлайн-платформи для подання та відслідковування скарг споживачів.
Як писало РБК-Україна, наприкінці серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками бізнесу заявив, що в уряді відмовилися від ідеї реорганізації Держпродспоживслужби. Водночас в Україні з'явиться новий окремий санітарно-епідемічний орган.