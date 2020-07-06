В Україні запустили онлайн-сервіс для зміни виборчої адреси 

Центральна виборча комісія запустила електронний сервіс для зміни виборчої адреси онлайн. Змінити місце голосування онлайн можна буде до 9 вересня.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Так, до 9 вересня кожен українець, який постійно проживає не за місцем реєстрації (у тому числі внутрішньо переміщені особи), зможе змінити місце голосування онлайн. Усі громадяни зможуть проголосувати на місцевих виборах за місцем фактичного проживання.

Для того, щоб змінити виборчу адресу, треба подати заяву через особистий кабінет виборця і підвантажити один з документів:

довідка ВПО

договір оренди житла

документ про право власності на житло

документ, який засвідчує здійснення виборцем підприємницької діяльності за певною адресою

документ, що засвідчує перебування у шлюбі або у родинних відносинах із особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою

документ, який засвідчує здійснення виборцем догляду за особою, місце проживання якої зареєстровано за певною адресою.

Уточнюється, що ідентифікація на сторінці сервісів Держреєстру виборців та підпис заяви здійснюються за допомогою електронного підпису.

Підкреслюється, що ця виборча адреса буде визначена як постійна та не підлягає повторній зміні протягом наступних 6 місяців.

Нагадаємо, 11 червня ЦВК дозволила голосувати на місцевих виборах восени 2020 року українцям без прописки; правом голосу зможуть скористатися більше мільйона громадян.

Як писало РБК-Україна, також повідомлялося, що ЦВК почала тестувати зміну місця голосування онлайн.