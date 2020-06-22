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В Україні запустили новий реєстр роздрібних цін на період карантину

Новини » Суспільство     22.06.2020 - 13:39
В Україні запустили новий реєстр роздрібних цін на період карантину
Фото: сервіс дозволить декларувати ціни онлайн (freepik.com/katemangostar)

Бізнес зможе скористатися сервісом при зростанні цін на товари більш ніж на 5%

Уряд України запустив новий сервіс декларування цін. Реєстр роздрібних цін і дашборда був запущений на період карантину.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства цифрової трансформації.

Наголошується, що за допомогою даного сервісу бізнес зможе подати інформацію про зміни цін на товари при збільшенні їх на більш ніж 5%.

"Під час пандемії товари першої необхідності повинні бути доступні кожному українцю. Саме тому на період карантину ми запустили новий сервіс декларування цін. Інспектори Госпродпотребслужбы через кабінет моніторять процес без зайвої комунікації з бізнесом. Українці стежать за змінами цін через публічний дашборд", - повідомили в Мінцифри.

Сервіс стосується таких товарів:

  • протиепідемічного призначення - антисептики, дезінфектанти, окремі лікарські засоби, засоби індивідуального захисту;
  • товарів суттєвої соціальної значущості - хліб, молоко, крупа тощо.

Сервіс буде діяти лише на період карантину, після чого бізнес повинен буде повернутися до звичайного режиму декларування.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні ввели нову послугу, яка дозволяє одночасно оформити перший паспорт і номер платника податків з 14 років.

Також повідомлялося, що Кабмін визнав офіційним цифровий паспорт.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України декларациябизнессервис
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