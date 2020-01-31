В Україні запустили електронний сервіс перевірки акцизів

В Україні у рамках пілотного проекту запустили електронний сервіс перевірки акцизних марок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну податкову службу.

Повідомляється, що для впровадження нових електронних сервісів Податкова запустила пілотний проект електронного сервісу "Пошук акцизної марки". За допомогою нього можна перевіряти легальність походження алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також контролювати обіг підакцизних товарів.

"Зокрема, послуга дає можливість самостійно визначити дату видачі марок акцизного податку, а також підприємства, яке її отримало", - йдеться в повідомленні.

Електронний сервіс "Пошук акцизної марки" працює у тестовому режимі. Ознайомитися з його роботою можна за посиланням cabinet.tax.gov.ua/registers/mark.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін запустить електронні акцизи без додаткових витрат для бізнесу. Зокрема, планується наносити штрих-код на звичайні акцизні марки, які зчитуються звичайними пристроями. Передбачається, що це дозволить ліквідувати чорний ринок алкоголю.