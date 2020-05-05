Чат-бот розробило МВС
В Україні запустили чат-бот для протидії домашньому насильству. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Вказано, що чат розробило Міністерство внутрішніх справ.
"Для швидкого, доступного та оперативного реагування на випадки вчинення насильства Міністерство внутрішніх справ розробило Чат-бот @police_helpbot, який діє у месенджері Telegram та акумулює всю необхідну інформацію про домашнє насильство", - сказано у повідомленні.
Чат-бот може:
Вказано, що Мінсоцполітики забезпечує чат-бот @police_helpbot контактами загальних та спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
Нагадаємо, згідно із заявою Європарламенту, в деяких країнах Європейського союзу рівень домашнього насильства виріс на третину через тиждень після введення карантину і заходів ізоляції у зв'язку з коронавірусом.
Як писало РБК-Україна, в лютому в Україні запустили телефонну гарячу лінію з попередження домашнього насильства за номером 1547.