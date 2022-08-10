ua ru
Ср, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні запустили чат-бот, у якому можна дізнатися про близьких у полоні

Новость на русском →
Середа 10 серпня 2022 18:27
В Україні запустили чат-бот, у якому можна дізнатися про близьких у полоні Фото: в Україні запустили чат-бот, у якому можна дізнатися про близьких у полоні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Інформацію про військовополонених можна дізнатися за допомогою чат-боту у Telegram. Його створили Національне інформаційне бюро спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

У чат-боті потрібно надати необхідну особисту інформацію та повідомити ПІБ людини, долю якої намагаєтесь з’ясувати.

"Запит щодо полону" опрацьовується протягом 15 хвилин. Далі надаються найсвіжіші дані, які є у розпорядженні НІБ, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інших відомств, а також Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Як повідомлялося раніше, 29 липня росіяни організували теракт в Оленівці. Через нього загинули близько 50 українських військовополонених.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
военнопленный Війна Росії проти України
NEWS
ЄС обговорить заборону на видачу віз росіянам. ЗМІ назвали терміни
ЄС обговорить заборону на видачу віз росіянам. ЗМІ назвали терміни
DAILY
Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк