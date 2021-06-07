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В Україні запускають пілотний проект "Адмінсервіс ветеран"

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Житомир, Понеділок 07 червня 2021 15:57
В Україні запускають пілотний проект "Адмінсервіс ветеран" Фото: в Житомирі запустили пілотний проект "Адмінсервіс ветеран" (facebook.com mva.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

В Україні запускають пілотний проект "Адмінсервіс ветеран" щодо обслуговування ветеранів війни, членів сімей загиблих. Міністерство у справах ветеранів та Житомирська міська рада підпишуть відповідний меморандум про запуск.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що у Житомирі запрацював Прозорий офіс, який надаватиме понад 400 послуг. У рамках проекту в офісі буде обладнано два робочих місця, де адмінпослуги ветеранам та сім’ям загиблих надаватимуть фахівці міської ради та Мінветеранів.

"Це перший пілотний проект в Україні. Такі центри мають бути по усій країні. Це все робиться для покращення умов обслуговування ветеранів та родин загиблих. Найближчим часом ми підпишемо меморандум і продовжимо реалізацію проекту", - повідомив перший замміністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

Нагадаємо, в Україні хочуть сприяти розвитку спорту ветеранів війни. Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній раді прийняти за основу відповідний законопроект №5526.

Як писало РБК-Україна, у країні хочуть посилити державну підтримку ветеранів війни та членів сімей загиблих. Відповідний законопроект №4389 передбачає держпідтримку для захисників України на ринку праці, а також переваги під час працевлаштування на державну службу.

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