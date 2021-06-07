В Україні запускають пілотний проект "Адмінсервіс ветеран" щодо обслуговування ветеранів війни, членів сімей загиблих. Міністерство у справах ветеранів та Житомирська міська рада підпишуть відповідний меморандум про запуск.

Вказано, що у Житомирі запрацював Прозорий офіс, який надаватиме понад 400 послуг. У рамках проекту в офісі буде обладнано два робочих місця, де адмінпослуги ветеранам та сім’ям загиблих надаватимуть фахівці міської ради та Мінветеранів.

"Це перший пілотний проект в Україні. Такі центри мають бути по усій країні. Це все робиться для покращення умов обслуговування ветеранів та родин загиблих. Найближчим часом ми підпишемо меморандум і продовжимо реалізацію проекту", - повідомив перший замміністра у справах ветеранів Олександр Порхун.