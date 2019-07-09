В Україні запускають онлайн-реєстрацію ТОВ

Міністерство юстиції України та Державне агентство з питань електронного урядування України ввели нову електронну послугу з реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), що діє на підставі модельного статуту. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Як зазначається в повідомленні, послуга реалізована у вигляді покрокової анкети з детальними підказками та не потребує сканування документів, оскільки для проведення реєстрації вони створюються автоматично на порталі та мають бути завірені електронними підписами всіх засновників.

"Таким чином, зареєструвати ТОВ, що діє на підставі модельного статуту, тепер можна за кілька хвилин в режимі онлайн", - зазначили в прес-службі.

Онлайн-послуга забезпечить: онлайн-реєстрацію ТОВ з можливістю формування необхідної редакції модельного статуту шляхом вибору відповідних пунктів або використання редакції за замовчуванням; можливість одночасного подання заяви на застосування спрощеної системи оподаткування; можливість одночасної реєстрації платником податку на додану вартість. А також для чинних ТОВ, що працюють на підставі власної редакції установчих документів, - можливість переходу на роботу на підставі нового модельного статуту, повідомили в Мінюсті.

Нагадаємо, у червні 2018 року вступив в силу новий закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", який замінив застарілі норми закону "Про господарські товариства" 1991 року. Серед основних нововведень закону є запровадження корпоративного договору, відсутність обмеження кількості учасників ТОВ, зміна вимог до складання установчих документів товариств, встановлення чітких механізмів прийняття рішень учасниками товариств, порядку створення наглядової ради та ін.

Як повідомляло РБК-Україна, в травні 2018 року Міністерство юстиції України запустило публічний електронний реєстр боржників по виплаті заробітної плати.