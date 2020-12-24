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В Україні зайняті менше 40% лікарняних ліжок для COVID

Україна, Четвер 24 грудня 2020 10:46
В Україні зайняті менше 40% лікарняних ліжок для COVID
Фото: медик (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні станом на 24 грудня зайняті 39,9% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Всього введено 64 235 таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Більш ніж половина ліжок зайняті лише у двох регіонах - Миколаївської (66,3%) та Одеській (53,6%) областях. У Києві заповнені 47,2% ліжок.

Також в країні продовжує знижуватися показник захворюваності COVID-19. Зараз він становить 373,9 на 100 тисяч населення при нормі 40. Днем раніше він був 378,9. Найгірша ситуація спостерігається в Києві (627,4), Запорізькій (616,5) та Черкаській (587,2) областях. Найкраща - в Кіровоградській області (145).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірусом заразилися 11 490 осіб. З початку пандемії в країні підтвердили більше одного мільйона випадків COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я представило план вакцинації населення України. Він проходитиме у п'ять етапів у період з 2021 по 2022 рік. За цей період хочуть прищепити не менше 50% населення країни.

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