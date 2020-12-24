В Украине заняты менее 40% больничных коек для COVID

Фото: медик (РБК-Украина)

В Украине по состоянию на 24 декабря заняты 39,9% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Всего введено 64 235 таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Более половины коек заняты лишь в двух регионах - Николаевской (66,3%) и Одесской (53,6%) областях. В Киеве заполнены 47,2% кроватей.

Также в стране продолжает снижаться показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас он составляет 373,9 на 100 тысяч населения при норме 40. Днем ранее он был 378,9. Самая плохая ситуация наблюдается в Киеве (627,4), Запорожской (616,5) и Черкасской (587,2) областях. Самая лучшая - в Кировоградской области (145).

Напомни, в Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились 11 490 человек. С начала пандемии в стране подтвердили более одного миллиона случаев COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения представило план вакцинации населения Украины. Он пройдет в пять этапов в период с 2021 по 2022 год. За этот период хотят привить не менее 50% населения страны.