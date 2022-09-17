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Чи може в Україні уповільнитися інфляція: відповідь НБУ

Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України у липні прогнозував, що ціни у 2022 році зростуть на 31%. Водночас рівень інфляції може бути нижчим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука виданню delo.ua.

"Рівень інфляції у 2022 році може виявиться нижчим за 30%", - сказав він.

Водночас Ніколайчук зазначив, що інфляційні процеси до кінця поточного року та у 2023 році значною мірою залежатимуть від того, наскільки баланс попиту та пропозиції на валютному ринку, рівень резервів та інші чинники дозволятимуть підтримувати курсову стабільність.

"Наразі це наш основний монетарний якір", - сказав він.

За його словами, у липні НБУ опублікував макропрогноз, згідно з яким інфляція у 2022 році становитиме 31%.

"Проте за результатами липня та серпня ми побачили, що темпи зростання споживчих цін були дещо повільнішими за наші очікування", - повідомив Ніколайчук.

Це насамперед пов’язано зі зниженням ціни нафти у світі та із насиченням внутрішнього ринку пальним, що зменшило його вартість в середині країни.

"Також ми закладали в наш прогноз повернення акцизів на пальне та додаткове оподаткування імпорту на рівні 10%. Цього наразі не відбулося. Тож з урахуванням цих та інших чинників інфляція за підсумками 2022 року може бути нижчою порівняно з нашими попередніми оцінками", - сказав заступник голови НБУ.

Зазначимо, уряд очікує, що інфляція в Україні складе 30,1% у 2022 році та 30% у 2023 році.

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