В Україні закрили реєстр корупціонерів

Місяць тому Міністерство юстиції перестало публікувати реєстр корупціонерів у форматі відкритих даних. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на платформу для роботи з відкритими даними Opendatabot.

Платформа зазначає, що у зв'язку з цим тепер буде важче встановити чи вчиняла людина корупційне правопорушення перш, ніж його назначати держпосаду. А згідно з законом, людина, яка скоїла таке правопорушення як мінімум протягом трьох років не має права обіймати державні посади.

"Відповідно до постанови Кабміну, Національне агентство проводило перевірку претендента на державну посаду в реєстрі корупціонерів. Якщо людина потрапила в реєстр, то протягом трьох років її не мали брати на роботу в Держоргани", - зазначив Тарас Бойко, виконавчий директор Центру політико правових досліджень.

Як повідомляється, останнє оновлення даних відбулося 25 червня 2019 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував посилити люстрацію. Глава держави пропонує передбачити, що після прийняття законопроекту під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014 по 19 травня 2019 року обіймали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, глав державної фіскальної служби і митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств. Текст законопроекту про люстрацію уже внесений до парламенту.