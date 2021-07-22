В Україні зафіксували новий рекорд COVID-щеплень за добу
Фото: в Україні вакциновані понад 120 тисяч людей за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні зафіксували новий рекорд щеплень за добу. Вакцину 21 липня отримали 120 090 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Так, першою дозою вакциновані 65 522 людини, повністю імунізовані - 54 568 людей.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 843 899 людей, з них отримали одну дозу – 2 843 897 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 555 859 осіб. Загалом проведено 4 399 756 щеплень.
Нагадаємо, в Києві відкрили запис на щеплення вакциною Moderna в центрі вакцинації.
Раніше повідомлялося, що в Україні виявили за минулу добу 726 нових випадків коронавірусу.