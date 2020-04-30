В Украине зафиксировали более 10 летальных случаев за сутки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в стране умер 261 пациент с COVID-19

В Украине за прошедшие сутки, 29 апреля, зафиксировали 11 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья.

Сообщается, что по состоянию на 9 утра 30 апреля в Украине умерла 261 пациент с коронавирусом.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине... 261 летальный (случай - ред.)", - сообщили в Минздраве.

Отметим, по состоянию на утро 30 апреля в Украине зафиксировали рост новых заболеваний коронавирусом. За прошедшие сутки подтвердили 540 новых заболеваний. Общее количество выросло до 10 406.

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области 29 апреля от коронавируса COVID-19 скончались двое мужчин 18 до 85 лет. В первом случае смерть от кровотечения на фоне тромбоза, во втором - от пневмонии. Всего в области было 10 летальных исходов.

Также сообщалось, что в Херсонской области зафиксировали вторую смерть в результате заражения коронавирусом. Жертвой стал мужчина, который находился в тяжелом состоянии в реанимации. Он больше суток пробыл в коме.