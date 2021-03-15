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В Україні задіяли найбільше апаратів ШВЛ з початку пандемії

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 березня 2021 13:24
В Україні задіяли найбільше апаратів ШВЛ з початку пандемії Фото: ШВЛ (УНІАН)
Автор: Юлія Струк

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19. Апаратів ШВЛ на сьогодні задіяли найбільшу кількість від початку пандемії в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за останній тиждень збільшилася кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19. Якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз - майже половина: 2212 із 4694. Задіяних апаратів ШВЛ на сьогодні 1072 - найбільша кількість від початку пандемії в Україні", - сказано у повідомленні.

За словами Шмигаля, це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності.

"На Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед лідерів за кількістю активних хворих - 17 994. Найбільше їх у Києві - 44 600", - зазначив прем'єр.

За його словами, серед лідерів також Вінницька (15 133) та Чернівецька (14 220) області. Загалом в Україні станом на зараз 213 тисяч активних хворих.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що високий показник смертності серед пацієнтів, яких підключали до апаратів штучної вентиляції легенів є особливістю захворювання коронавірусом. Відсоток смертності в цій категорії високий у всьому світі.

Як писало РБК-Україна, Національна академія наук розповіла, що понад 88% пацієнтів з коронавірусом в Україні, які перебували на штучній вентиляції легенів, померли. З майже 8500 осіб летальних майже 7500 випадків.

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