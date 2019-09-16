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В Україні затримали наркокур'єра із Західної Азії

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 14:56
В Україні затримали наркокур'єра із Західної Азії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Контрабандиста затримали у Черкаській області

У Черкаській області за контрабанду великих партій наркотиків затримали громадянина однієї з країн Західної Азії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію Служби безпеки України.

Згідно з інформацією, іноземець переховувався в Україні, аби уникнути кримінальної відповідальності за участь у транснаціональному наркокур'єрському угрупованні. Підозрюваного в контрабанді кокаїну затримали в центрі міста Умань Черкаської області.

Чоловіка заарештували строком на 40 діб до надходження запиту про його екстрадицію. Операцію по затриманню зловмисника СБУ проводила спільно з прокуратурою Черкаської області.

Як повідомлялося раніше, у Польщі затримали двох українців, підозрюваних в контрабанді великої кількості бурштину. Крім українців, спецслужби затримали ще чотирьох громадян Польщі. Під час спецоперації застосовували шумові гранати.

Крім того, напередодні Служба безпеки України перекрила контрабандний канал в Росію, організований колишнім поліцейським. Наркотичні речовини в РФ переправляли через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Танюшівка".

У Польщі затримали українців за підозрою у контрабанді бурштину СБУ перекрила канал контрабанди наркотиків через кордон з РФ
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