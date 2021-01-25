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СБУ затримала розвідника бойовиків "ЛНР"

Луганська область, Понеділок 25 січня 2021 15:21
СБУ затримала розвідника бойовиків "ЛНР"
Фото: затриманий бойовик (ssu..gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Контррозвідка Служби безпеки України затримала розвідника зі складу терористичної організації "ЛНР". Йому вже оголосили одну підозру та готують ще одну.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Бойовиком виявився мешканець Луганської області, який у 2014 році приєднався до так званого "3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади" бойовиків "ЛНР". Пізніше став розвідником у складі розвідроти "4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР".

У складі бойовиків чоловік виконував завдання з розвідки у районі Станиці Луганської, Чорнухиного та Дебальцевого.

Терористу повідомили про підозру в участі в незаконних збройних формуваннях та готують підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру шістьом бойовикам "ЛНР" та оголосила їх в розшук. Четверо бойовиків займалися "контррозвідувальною" та диверсійною роботою, а також переслідували мирних жителів.

Також РБК-Україна писало, що СБУ повідомила про підозру "меру" окупованого Дебальцевого.

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Новини України Надзвичайні події Служба безпеки УкраїниЛНРрозвідкабойовикиЗадержание

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