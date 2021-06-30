В Україні затримали громадян Туреччини з рекордною контрабандою героїну

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох громадян Туреччини за фактом контрабанди наркотичних засобів в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, обвинувачені ввезли в Україну з Пакистану героїн та під виглядом партії рису, щоб переправити до Європейського Союзу.

"Під час обшуку складів у Львові правоохоронці виявили понад одну тонну героїну, орієнтовна вартість якого за цінами чорного ринку становить близько 2,3 млрд грн", - ідеться у повідомленні.