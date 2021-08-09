В Україні затримали членів найбільшого італійського угрупування мафії

"Під час спецоперації в Одесі затримано трьох співорганізаторів наркобізнесу. У зловмисників вилучено майже 60 кг кокаїну на 10 млн доларів за цінами чорного ринку. За даними Інтерполу, затримані причетні до діяльності однієї з найпотужніших у світі злочинних організацій "Ндрангета", - розповіли в СБУ.

Спецслужба отримала інформацію, що через Україну в ЄС планують нелегально переправити велику партію наркотиків, заховавши їх у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн.

Під час поглибленого огляду вантажу у Морському торговельному порту "Південний" правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном. Поблизу порту силовики затримали іноземця-співорганізатора контрабанди, а на одному з ринків Одеської області були затримані ще двоє учасників банди, які повинні були зустріти вантаж.

Правоохоронці вже порушили справу за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу та проводять розслідування.

Фото: СБУ зловила членів банди "Ндрагета" в Одесі (ssu.gov.ua)