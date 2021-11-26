В Україні виставили на аукціон проблемні кредити компаній із орбіти Юркевича на 2,5 млрд гривен

Згідно інформації лоту мова йде про кредитні договори укладені "Укрексімбанком" з юридичною особою, яку ліквідовують (№151407К19 від 22.03.2007 р., №151408К13 від 28.05.2008 р.) та про іпотечні договори забезпечення (майнова застава землі).

В матеріалах низки судових спорів державного банку на стягнення заборгованості сказано, що дані кредитні угоди банк уклав з ТОВ "Євробудком". Цю фірму у травні 2021 року Господарський суд Київської области визнав банкрутом.

Процедура розпорядження майном "Євробудком" триває понад вісім років. Справу про банкрутство "Євробудком" ініціювало ТОВ "Сіті-Стейт". Станом на 2013 рік борг фірми перед банком становив 797,7 млн грн. (по валютному курсу на той час). Але в 2021 році, на момент визнання фірми банкрутом, активи "Євробудком" складали всього п’ять земельних ділянок загальною вартістю 3,62 млн грн.

Кредити "Євробудкому" видавались за часів перебування Віктора Капустіна головою правління "Укрексімбанку" (2005-2010 рр.). За даними видання ЛІГА.net, найбільше проблемних кредитів банк видав у цей період.

Сукупно дані кредитні лінії "Євробудкому" по сьогоднішньому курсу складають більше 2 млрд грн. Згідно судових справ, позичальник, позикодавець та поручителі свої зобов’язання перед "Укрексмібанком" у повному обсязі не виконали.

Зокрема, 22 березня 2007 року "Укрексімбанк" уклав з "Євробудком" кредитний договір на суму 10,3 млн доларів. Згодом у якості забезпечення кредиту банк уклав іпотечний договір (земельні ділянки) з "Алта Проперті". У травні 2021 р. "Алта Проперті" було визнано банкрутом за заявою ТОВ "Сітістейтсервіс" (ініційовано в 2012 році).

28 травня 2008 року банк уклав з "Євробудком" ще один кредитний договір на суму 71,4 млн доларів та 2,04 млн грн. За кредит поручились дочірнє підприємство "Техноагрополіс" та ТОВ "Акватерра-2005". У матеріалах судової справи згадується, що "Укрексімбанк" звертався в суд на погашення заборгованості шляхом стягнення на заставне майно до низки фірм: "Євробудком", "Рестерра", "Агрофірма "Бортничі", "Грус", "Євробудінвест", "Таурустрейдінг", "Технобілдігруп", "Київський гуртовий ринок".

Згідно Держреєстру ці фірми пов’язанні між собою менеджментом, власниками чи бенефіціарами. Зокрема, у "Євробудком" засновниками вказані "Євробудінвест" та "Лайт Трейдінг Груп", а бенефіціаром - Олександр Коваль. Засновник "Євробудінвест" –- "Лайт Трейдінг Груп", а бенефіціар - Сергій Сподін.

Сергій Сподін разом з Анатолієм Юркевичем (контролером групи Milkilend) раніше були вказані бенефіціарами компанії "Банкомзв’язок". Юркевич є її засновником. "Банкомзв’язок" фігурує у скандалі з банкрутством "Українського професійного банку" (УПБ), який пов’язують з Анатолієм Юркевичем. За даними ФГВФО, УПБ у 2015 р. уклав низку нікчемних договорів між пов’язаними особами.

Також у "Агрофірми "Бортничі" до 2019 року бенефіціаром значився Анатолій Юркевич. Він же був чи є бенефіціаром згаданих "Сіті-Стейт" та "Сітістейтсервіс" (частина його будівельного бізнесу). Керівник в "Сітістейтсервіс" Олексій Каргаполов, менеджер та власник інших компаній пов’язаних з Юркевичем, у тому числі, він – екс.-в.о. голови правління "УПБ". Каргаполов звинувачується Генеральною прокуратурою у справі щодо банкрутства "УПБ" у зловживанні повноваженнями та службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб, тривають судові засідання.