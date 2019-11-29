В Україні збільшиться мінімальна і максимальна пенсія

Пенсійний фонд України здійснить перерахунок пенсій з 1 грудня 2019 року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для українських громадян літнього віку. Про це повідомляє пресс-служба ПФУ.

Як нагадали в ПФУ, відповідна норма передбачена законом України "Про державний бюджет України на 2019 рік".

Згідно із законом, розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 грн до 1638 грн.

Розмір максимальної пенсії зросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.

Нагадаємо, максимальна допомога по безробіттю збільшиться з 1 грудня 2019 року з 8028 грн до 8408 грн на місяць. Відповідна норма міститься у законі про державний бюджет на 2019 рік. Згідно з законом, прожитковий мінімум для працездатних осіб зросте з 2007 грн до 2102 грн. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати, зокрема, розмір максимальної допомоги по безробіттю.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно із законом про держбюджет-2020, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн. Пенсія буде підвищена з 1 липня до 1712 грн, з 1 грудня - до 1769 грн.