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Ветеранам війни підвищили травневі виплати

Новини » Суспільство    20.03.2019 - 15:47
Ветеранам війни підвищили травневі виплати
Фото: ветеранам підвищили травневі виплати (РБК-Україна)

Травневі виплати ветеранам підвищили на кілька десятків гривень

Кабінет міністрів України підвищив розмір травневих виплат ветеранам війни. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з ухваленим рішенням, травневі виплати, які мають бути нараховані до 5 травня, передбачені в наступних розмірах:

  • особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концтаборів, визнаним особами з інвалідністю:
  1. I групи - 3850 гривень;
  2. II групи - 3400 гривень;
  3. III групи - 2950 гривень;
  • учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, а також дітям, які народилися у місцях примусового тримання їх батьків, - 1295 гривень;
  • особам з особливими заслугами перед Батьківщиною, - 3850 гривень;
  • членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге - 840 гривень;
  • учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, остарбайтерам, дітям партизанів та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу - 530 гривень.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні підвищують допомогу багатодітним сім'ям. Зокрема, 1 квітня почнуть виплачувати по 1 700 гривень на місяць за третю дитину (і далі).

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