Ветеранам війни підвищили травневі виплати
Фото: ветеранам підвищили травневі виплати (РБК-Україна)
Травневі виплати ветеранам підвищили на кілька десятків гривень
Кабінет міністрів України підвищив розмір травневих виплат ветеранам війни. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Згідно з ухваленим рішенням, травневі виплати, які мають бути нараховані до 5 травня, передбачені в наступних розмірах:
- особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язням концтаборів, визнаним особами з інвалідністю:
- I групи - 3850 гривень;
- II групи - 3400 гривень;
- III групи - 2950 гривень;
- учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції гідності та колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, а також дітям, які народилися у місцях примусового тримання їх батьків, - 1295 гривень;
- особам з особливими заслугами перед Батьківщиною, - 3850 гривень;
- членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге - 840 гривень;
- учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, остарбайтерам, дітям партизанів та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу - 530 гривень.
Фото: постанова Кабміну
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні підвищують допомогу багатодітним сім'ям. Зокрема, 1 квітня почнуть виплачувати по 1 700 гривень на місяць за третю дитину (і далі).