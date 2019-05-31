В Україні вводять сезонні обмеження для вантажівок

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обмеження почнуть діяти з 1 червня

На дорогах України з 1 червня вводяться сезонні обмеження на рух великовантажного транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор" у Facebook.

Таким чином, у денний час доби при температурі повітря вище +28 градусів введуть обмеження і заборону на пересування по дорогах загального користування державного значення вантажного транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Обмеження не буде поширюватися на транспортні засоби, які здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, тварин і птиці, а також перевезення, пов'язані з запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

"Для тимчасової стоянки транспортних засобів використовуються понад 900 майданчиків у смугах відводу доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу", - повідомляє "Укравтодор".

За дотриманням обмежень для вантажного транспорту будуть стежити територіальні підрозділи "Укртрансбезпеки" та відповідні обласні підрозділи Нацполіції.

"Укравтодор" просить користувачів доріг та перевізників з розумінням поставитися до питання збереження доріг від передчасних руйнувань та дотримуватися умов тимчасових обмежень руху", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 31 травня по 4 червня у зв'язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з вулиці Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

Крім того, з 31 травня до 5 червня у зв'язку з ремонтом плити проїзної частини на Північному мосту через річку Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у напрямку станції метро "Почайна".