В Україні вводять режимні обмеження в прикордонних регіонах: список

У деяких областях України, які межують з РФ і Білоруссю, вводяться додаткові тимчасові режимні обмеження. Це стосується Харківської, Донецької, Луганської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей.
Про ом повідомляє РБК-України, посилаючись на прес-службу Держприкордонслужби України.
"Перш за все, такі заходи введені для посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання дестабілізації обстановки на держкордоні та інших правопорушень", - йдеться в повідомленні.
Забороняється:
Відзначимо, що 23 лютого Верховна рада може ввести надзвичайний стан в Україні. Формат зараз обговорюється.