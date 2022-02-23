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В Україні вводять режимні обмеження в прикордонних регіонах: список

Автор: Кароліна Гайдук

У деяких областях України, які межують з РФ і Білоруссю, вводяться додаткові тимчасові режимні обмеження. Це стосується Харківської, Донецької, Луганської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей.

Про ом повідомляє РБК-України, посилаючись на прес-службу Держприкордонслужби України.

"Перш за все, такі заходи введені для посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання дестабілізації обстановки на держкордоні та інших правопорушень", - йдеться в повідомленні.

Забороняється:

  • перебувати на прикордонній території в нічний час;
  • виходити на будь-яких плавзасобах з пунктів базування;
  • пересування транспорту (крім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг і ведуть до державного кордону.

Відзначимо, що 23 лютого Верховна рада може ввести надзвичайний стан в Україні. Формат зараз обговорюється.

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