Рада провалила закон про штрафи за порушення самоізоляції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Документ визначав, що порушення порядку обов'язкової самоізоляції, обсервації, встановлених у рішенні про карантин, якщо це не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби, каратимуть штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 3400 - 8500 гривень.

У Міністерстві охорони здоров'я звертали увагу, що частина хворих COVID-19, які переносять хворобу в легкій формі або знаходяться у безсимптомній стадії захворювання, нехтують правилами самоізоляції.