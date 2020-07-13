В Україні ввели збір за виліт пасажирів. Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №2424, яким вносяться відповідні зміни до Повітряного кодексу України.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 256 парламентаріїв.

Суть закону

Документ визначає на законодавчому рівні особливості справляння державного мита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України.

Закон передбачає:

закріплення в термінологічному апараті (стаття 1 Повітряного кодексу України) поняття "державне мито з суб'єкта авіаційної діяльності";

доповнення Повітряного кодексу статтею 121, яка визначає особливості справляння держмита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України;

відповідальність за порушення порядку або термінів сплати державних зборів для суб'єктів авіаційної діяльності, визначених цим кодексом.

Розміри ставок збору

Закон встановлює ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який буде літати в межах України, в розмірі 0,5 долара, на міжнародних рейсах - 2 долари.

За кожну тонну вантажу в межах України - 2,5 долара, а в разі здійснення міжнародних перевезень з/в Україну - 10 доларів.

Збір при цьому не буде стягуватися у разі перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабінету міністрів; а також у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (в тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Також звільняються від збору в разі перевезень пасажирів, що відносяться до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону; при перевезенні дітей у віці до двох років; при перевезенні транзитних пасажирів; пасажирів з сервісними квитками і в разі перевезення менш як 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.

Нагадаємо, в першому читанні цей закон Рада прийняла 19 травня.

Як писало РБК-Україна, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що через карантин в Україні та пандемії авіація повернеться до докризового режиму через два роки.