В Україні ввели санкції проти акціонера "Турбоатома"

Рішення про введення санкцій щодо Biscone Limited прийняла Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України на своєму засіданні 30 грудня 2021 року.

Які обмеження наклали на кіпрську компанію:

блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Санкції введені строком на 3 роки.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію указом, покладено на секретаря Ради.

Указ набирає чинності з дати його опублікування.

Компанії Biscone Limited належить 5,9% акцій "українських енергетичних машин". Її фактичним власником є російський мільярдер Олексій Мордашов, який перебуває під санкціями з 2016 року.

Навесні минулого року "Українські енергетичні машини" звинуватили Biscone Limited у створенні загрози для діяльності підприємства та його існування.

Перейменування "Турбоатому" на "Українські енергетичні машини" відбулося у вересні минулого року. Зміна назви пройшла в рамках приєднання до підприємства заводу "Електроважмаш".

"Українські енергетичні машини" спеціалізуються на виробництві турбін для теплових та атомних електростанцій, парогазових установок та іншого енергетичного обладнання. Знаходиться у Харкові. Входить до числа підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.