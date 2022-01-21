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В Україні ввели санкції проти акціонера "Турбоатома"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти кіпрської компанії Biscone Limited, міноритарного акціонера АТ "Українські енергетичні машини" (раніше - "Турбоатом"). Обмеження введені указом глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Рішення про введення санкцій щодо Biscone Limited прийняла Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України на своєму засіданні 30 грудня 2021 року.

Які обмеження наклали на кіпрську компанію:

  • блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися належним їй майном;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань.

Санкції введені строком на 3 роки.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію указом, покладено на секретаря Ради.

Указ набирає чинності з дати його опублікування.

Компанії Biscone Limited належить 5,9% акцій "українських енергетичних машин". Її фактичним власником є російський мільярдер Олексій Мордашов, який перебуває під санкціями з 2016 року.

Навесні минулого року "Українські енергетичні машини" звинуватили Biscone Limited у створенні загрози для діяльності підприємства та його існування.

Перейменування "Турбоатому" на "Українські енергетичні машини" відбулося у вересні минулого року. Зміна назви пройшла в рамках приєднання до підприємства заводу "Електроважмаш".

"Українські енергетичні машини" спеціалізуються на виробництві турбін для теплових та атомних електростанцій, парогазових установок та іншого енергетичного обладнання. Знаходиться у Харкові. Входить до числа підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки України.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський також підписав указ про введення санкцій проти російських суддів і кримських силовиків.

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Володимир ЗеленськийРНБОТурбоатомСанкції