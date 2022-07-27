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В Україні ввели мораторій на стягнення боргів за комуналку під час війни: кого він стосується

Фото: Рада ввела ще один мораторій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада схвалила закон про мораторій на примусове стягнення боргів за комуналку. Заборона буде діяти під час воєнного стану тільки на тих територіях, які перебувають або перебували в зоні бойових дій або в окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проект закону №7531.

Згідно з документом, мораторій діятиме в територіальних громадах, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Крім того, заборонене стягнення боргів за житлово-комунальні послуги щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання фізичної особи і було знищено або пошкоджено.

Закон також встановлює заборону дій з виконання рішень (крім рішень за позовами фізичних осіб про стягнення заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовців), боржниками за якими є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, з'єднання, військові частини, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, установи та організації, які входять до складу ЗСУ.

Нагадаємо, Мінреінтеграції регулярно оновлює перелік громад в зоні бойових дій та в окупації.

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