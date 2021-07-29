В Україні другий за день вибух у поштоматі: знову саморобна бомба

Повідомляється, що вранці до поліції звернулися представники пошти із заявою про пошкодження комірки для зберігання посилок.

"В ході обстеження об'єкта вибухотехніки встановили, що в одному з ящиків поштомату спрацював саморобний пристрій, який складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену. В результаті вибуху ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Залишки саморобного пристрою направлені на експертизу. Поліція встановлює обставини інциденту та осіб, які можуть бути до неї причетними.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.