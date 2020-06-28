В Україні другий день підряд більше 900 нових випадків коронавірусу

Станом на 28 червня в Україні зафіксували ще 917 інфікованих коронавірусом. Найбільше нових випадків зафіксували в Львівській, Рівненській та Закарпатській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Загалом з початку пандемії заразились 42 982 людини. Також за минулу добу померли 19 людей, а загальна кількість смертельних випадків становить 1129 людей.

Наразі найбільш зараженими регіонами є Львівська область, в якій вже більше 5000 випадків COVID-19. Київ, станом на сьогодні, на другому місці - 4 935 заражених. Далі Чернівецька, Рівненська та Закарпатська області.

Зазначимо, останні декілька тижнів в Україні погіршується епідеміологічна ситуація. Все частіше почали фіксувати антирекорди. Останнім був 26 червня, коли виявили 1109 випадків COVID-19.

Раніше видання писало, що в Україні за останні 10 днів суттєво зріс показник захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, до контролю карантину в Україні хочуть залучити муніципальні патрулі.