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В Україні на час війни спростили отримання дозволів на будівництво: деталі рішення уряду

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Україна, Вівторок 28 червня 2022 12:29
В Україні на час війни спростили отримання дозволів на будівництво: деталі рішення уряду Фото: Уряд скасував один з дозволів при будівництві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві. Рішення буде діяти у період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 24 червня 2022 р. № 722.

Згідно з документом, будівництво індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) площею до 500 кв. метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки може здійснюватися замовником без отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

У такому разі замовник звертається до архітектора або інженера-проектувальника, який завантажує до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва схеми намірів забудови земельної ділянки.

Крім того, постановою визначено, що розроблення проектної документації на будівництво об’єктів умовною висотою не вище 20 метрів на відстані не менше 1 кілометра від бокової межі льотної смуги та 2 кілометри від торців льотної смуги здійснюється без погодження з експлуатантом аеродрому, Державною авіаційною службою або Міністерством оборони.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив правила виготовлення та оформлення паспорта громадянина України. В умовах воєнного стану до ID-картки не буде додаватися електронний підпис.

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Кабінет Міністрів України
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