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В Україні під час війни дозволили затримання громадян на девять діб без рішення суду

Фото: затримання громадян під час воєнного стану дозволене на 9 діб (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

В Україні під час війни дозволили правоохоронцям затримувати громадян на дев'ять діб замість трьох. Це дозволено робити без рішення слідчого судді, суду чи ухвали прокуратури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст закону, який набув чинності 1 травня.

"Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду чи постанови керівника органу прокуратури під час дії воєнного стану не може перевищувати 216 годин з моменту затримання", - йдеться в документі.

Водночас затримана особа протягом цього строку повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду чи керівника органу прокуратури для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу.

Відзначимо, в Україні діє норма, згідно з якою затримання дозволене лише на 72 години. Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 60 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу.

Нагадаємо, Верховна рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського щодо продовження дії воєнного стану до 25 травня.

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