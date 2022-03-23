В Україні в тимчасово захоплених територіях поширюватимуть фальшиві російські рублі

У Росії На Пермській друкованій фабриці запустили друк фальшивих рублів у кількості 2,5 мільярда. Зазначається, що згодом їх можуть поширювати в тимчасово захоплених областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступник голови Херсонської облради Юрія Соболевського.
Зазначається, що інформацію про виготовлення фейкових грошей поширила британська розвідка.
Відповідну вказівку керівництву фабрики дав директор російського держзнака Аркадій Трачук.
"Фабрика працює у 3 зміни. Надалі фальшивки окупанти планують розповсюджувати серед мешканців окупованих ними територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей", - зазначив Соболевський.
Також він закликав мешканців Херсонської області сприймати ці фальшивки як "30 срібняків - плану за зраду". Все тому, що не можна підтримувати економіку агресора, який кожного дня вбиває українців.
Раніше ми повідомляли, що у Росії вирішили по-новому рахувати курс рубля до долара.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 28-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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