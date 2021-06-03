В Україні вперше продали в'язницю

"Сьогодні на аукціоні продали перший лот - майно колонії №48 (Хуторівка, 2). Стартова ціна основного об’єкту - 132 млн 674 тис. 303 грн 55 копійок, ціна продажу за результатами торгів - 377 млн 500 тисяч гривень. Зростання ціни на аукціоні - ледь не у три рази!!" - написав Малюська.

Вын зазначив, що у торгах взяли участь 7 учасників і це перший продаж "Великого розпродажу в’язниць".

Він пояснив, що розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету, 70% піде на відбудову в’язничної інфраструктури і "Великий розпродаж в’язниць" перетвориться на "Велике будівництво в’язниць".

"Тільки замість занедбаного і розваленого хламу ми отримаємо нові в’язниці, які відповідають європейським стандартам та не є ганьбою для держави. Коротше кажучи, в’язничну реформу не спинити!", - заявив міністр.