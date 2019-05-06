В Україні вперше святкують День піхоти

В Україні 6 травня вперше відзначається День піхоти. Про це повідомляє РБК-Україна.

Механізовані, гірсько-штурмові військові частини складають основу сухопутних військ і виконують завдання щодо утримання зайнятих районів, рубежів і позицій, відбиття ударів і прориву оборони противника, захоплення важливих районів, рубежів і об'єктів. Разом з тим, механізовані з'єднання поряд з танковими використовуються для оточення і розгрому противника, переслідування та виконання інших завдань.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав укази, згідно з якими встановлюються День піхоти, День резервіста України та День сержанта Збройних сил України.

Додамо, що 18 травня в Україні відтепер відзначатимуть День резервіста, а 18 листопада - День сержанта Збройних сил України.

Минулої весни Порошенко запровадив День прикордонника, який відзначається 30 квітня. Крім того, у листопаді минулого року було запроваджено День зовнішньої розвідки України, який відзначається 22 листопада.