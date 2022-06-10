В Україні вперше підтвердили присутність арабських найманців на боці Росії

Російська армія задіяла у війні проти України найманців з арабських країн, ймовірно Сирії.
Про це розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Фейгін.Live".
"Населений пункт Чкалове, Херсонська область. Перше підтверджене наявність арабських найманців в Україні, ймовірно, сирійці", - повідомив Арестович.
За його словами, арабські найманці потрапили під вогонь української артилерії, зазнавши значних непоправних втрат.
"Точне влучення української артилерії, понад двісті вбитих, за найскромнішими оцінками", - зазначив він.
Нагадаємо, українська розвідка розповідала, що Росія обманом вербує найманців для війни в Україні, зокрема, наймаючи людей нібито в охоронні компанії.