В Україні вперше за чотири місяці більше 6 тисяч нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 6624 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень за добу в Харківській, Львівській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Київ (426).
За весь час пандемії в Україні:
Більше 6 тисяч нових випадків в Україні було 15 травня.
Нагадаємо, в ОРДО різке зростання захворюваності на СOVID. Лікарні заповнені майже на 100%.