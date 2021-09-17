В Украине впервые за четыре месяца более 6 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 6624 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений за сутки в Харьковской, Львовской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г. Киев (426).
За все время пандемии в Украине:
Более 6 тысяч новых случаев в Украине было 15 мая.
Напомним, в ОРДО резкий рост заболеваемости СOVID. Больницы заполнены почти на 100%.