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До України повертаються сніг і заморозки

Новини » Суспільство    03.04.2019 - 08:00
До України повертаються сніг і заморозки
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Погода в Україні 3 квітня буде холодною

Погода на сьогодні: 3 квітня 2019 на більшій частині України опадів не очікується, дощі з мокрим снігом пройдуть на сході, температура повітря вдень підніметься місцями до +15. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сонячно і без опадів, вдень від +8 до +15, вночі від -3 до +5. На півночі також опадів не очікується, вдень від +7 до +10, а вночі від 0 до -3. В центрі вдень від +7 до +10, вночі від -2 до +1, у Дніпропетровській області можливий дощ.

На сході пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень від +4 до +7, вночі від -1 до +2. На півдні вдень від +7 до +10, вночі від -2 до +2, дощі пройдуть у Запорізькій області. У Криму вдень від +8 до +10, вночі від 0 до -2.

Зазначимо, нічні заморозки очікуються по всій Україні. Потепління до середньої температури +15 прогнозується на суботу-неділю.

До України повертаються сніг і заморозки

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 3 квітня сухо і малохмарно, вдень від +8 до +10, вночі від 0 до -2, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

До України повертаються сніг і заморозки

Фото: погода в Києві та області

 

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