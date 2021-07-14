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В Україні можливий спалах коронавірусу. Вчені назвали причину

Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Національної академії наук України прогнозують можливий спалах коронавірусу в Україні. Названо причину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз НАН.

Вчені стурбовані стрімким падінням середнього віку хворих і померлих.

"Такий демографічний зсув може вказувати на майбутнє зростання захворюваності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні продовжує зростати кількість випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу зафіксовано 547 нових хворих.

Раніше повідомлялось, що в Україні знизиться захворюваність на коронавірус у найближчі два тижні. Такий прогноз дали вчені з Національної академії наук України.

РБК-Україна писало, що у СІЗО міста Сімферополя в окупованому Криму стався спалах коронавіруса. Там утримують українських політв'язнів.

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